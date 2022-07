De Treffers pakt eerste winst in voorbereiding op het seizoen

Afgelopen zaterdag ging het oefenduel met OSS’20 verloren: 1-2. In Ermelo ging het beter, tegen de derdedivisionist (zaterdag) scoorde Coen Maertzdorf al na vijf minuten uit een rebound voor de Groesbeekse uitploeg. Na verschillende kansen voor De Treffers was het vlak voor rust Teije ten Den die de score verdubbelde.

Zo bleef spits Ten Den staan en kopte hij op de paal. Via een rake vrije trap van Adriaan Kruisheer kwam DVS terug in de wedstrijd: 1-2. Tjeu Langeveld maakte echter de 1-3, in de slotfase maakte Lars van de Wetering nog 2-3, maar de zege werd wel over de streep getrokken in Noord-Gelderland.