De Treffers-rechtsback Tjeu Langeveld in het gips: ‘Ik ben benieuwd of ik dit seizoen nog in actie kom’

Na de derby die geen derby was, begint Langeveld met De Treffers aan een marathon: ‘Ik ben er blij mee’

GROESBEEK - Voor De Treffers is het restant van het seizoen een marathon. De thuiswedstrijd tegen IJsselmeervogels van zaterdagmiddag is de eerste van liefst 23 duels tot begin juni. ,,Of we er klaar voor zijn? Geen idee, dat moeten de wedstrijden uitwijzen.”

4 februari