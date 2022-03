De Treffers shopt weer bij Gemert: Willem den Dekker nieuwste aanwinst

Nijmegen e.o. (update) Degradatie­kan­di­daat Aquila in extremis onderuit tegen Kunde en Union verliest, maar blijft koploper

VOETBALOVERZICHT - FC Kunde won zondagmiddag in de vierde klasse E met 3-2 in Dreumel van Aquila. De gasten uit Nijmegen waren in de eerste helft overtuigend beter dan de thuisploeg en stonden snel voor. Na een vrije trap werkte Christiaan Wierenga de bal binnen. Klik hier voor alle uitslagen van het zondagse amateurvoetbal.

27 februari