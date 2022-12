De Treffers slaat slag: trainer Leeroy Echteld blijft langer op Zuid

Peptalk coach Kuijpers helpt DSZ over dode punt: ploeg wint op valreep met 4-3

NIJMEGEN - Gaat DSZ het redden in de derde klasse? Die vraag houdt Boven-Leeuwen dit jaar in zijn greep. De Maas en Waalse ploeg promoveerde vorig seizoen via de nacompetitie, maar was nog niet onverdeeld succesvol in de hogere klasse: acht punten uit tien duels.

12 december