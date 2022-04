De Treffers stelt Gert Kruys aan als interim-trainer

De Treffers heeft met spoed een motivator nodig: ‘Dat was Gesthuizen niet’

GROESBEEK - De Treffers wil voor woensdag een nieuwe trainer presenteren. De voetbalclub uit Groesbeek moet ook wel omdat dan een inhaalduel bij AFC wacht. Een interim-coach bij de tweededivisionist is noodzaak nu François Gesthuizen de wacht is aangezegd. Hem wordt de rampzalige reeks (één punt in acht duels) aangerekend.

4 april