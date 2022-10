De Treffers stunt tegen RKC: Groesbeekse ploeg schakelt eredivisieclub uit

GROESBEEK - Tweededivisionist De Treffers heeft woensdag voor een daverende verrassing gezorgd in het toernooi om de KNVB-beker. De ploeg versloeg thuis in Groesbeek RKC Waalwijk - de nummer 7 van de eredivisie - met 2-0.

De stunt van de amateurclub in de eerste ronde gaat direct de geschiedenisboeken in. Want De Treffers stond tot deze zege allerminst te boek als een reuzendoder. De formatie verloor de afgelopen tien jaar - op Telstar in 2014 na - alleen maar van profclubs. De Groesbekenaren rekenden dus direct af met een klein bekertrauma.

Absolute uitblinker tegen RKC was Gavin Vlijter. Hij schoot al in de 17de minuut behendig raak, nadat hij werd weggestuurd via een lange bal van Gino van den Berg.

Er ontpopte zich vervolgens een zinderende wedstrijd, waarbij De Treffers, medekoploper in de tweede divisie, niet onderdeed voor RKC. Sterker nog: via een enorme kans voor Vlijter, die stuitte op een teen van RKC-keeper Joel Pereira, had de thuisploeg voor rust al een enorme kans om de voorsprong te verdubbelen.

De Treffers, dat voor een uitpuilend sportpark Zuid speelde, bleef na rust ook uiterst geconcentreerd voetballen. Vooral in de omschakeling toonde de ploeg zich dodelijk effectief. Vlijter kwam opnieuw een-op-een met de Waalwijkse doelman, maar het was uiteindelijk Brian Campman die een vrije trap na een uur spelen stijlvol binnenschoot: 2-0.

RKC kreeg ook mogelijkheden. De Treffers-doelman Niels Kornelis bracht voor rust redding toen zijn eigen verdediger Robin Janssen bijna in eigen doel schoot. Enkele Waalwijkse schoten en kopballen gingen naast.

De Treffers liet zich daardoor geen moment van de wijs brengen. Via uitvallen werd de thuisclub nog regelmatig gevaarlijk. Zo kreeg Jordy Thomassen nog een enorme kans toen hij alleen opdook voor het RKC-doel. Op de sensationele zege was niks af te dingen. Zaterdagavond volgt de loting voor de tweede ronde.

Volledig scherm Gino van den Berg (rechts) vecht een duel uit met RKC-speler Mika Biereth. © Pro Shots / Marcel van Dorst