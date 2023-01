De Treffers verwerpt schorsing van vier duels voor Dkidak, trainer Echteld wacht op oordeel KNVB

Dkidak mist ondanks het bezwaar dat De Treffers bij de KNVB heeft gemaakt, zaterdag het thuisduel met IJsselmeervogels. De regels in het amateurvoetbal schrijven voor dat een speler bij een rode kaart automatisch het volgende duel is uitgesloten.

Dkidak werd weggestuurd omdat hij Excelsior-speler Bram Wennekers een klap gaf. ,,We vinden het schikkingsvoorstel overdreven”, zegt De Treffers-trainer Leeroy Echteld. ,,Dat de tegenstander Azzedine op de grond gooide en beetpakte, speelde ook mee.”

KNVB-beker

De Treffers pleit voor strafvermindering. De club hoopt de middenvelder, die vlak voor de winterstop de formatie versterkte, op dinsdag 7 februari te kunnen opstellen tegen De Graafschap in de achtste finales van de KNVB-beker. Tussendoor speelt De Treffers nog tegen TEC in Tiel voor de competitie (volgende week zaterdag).

De vraag is ook of Echteld de komende wedstrijden in de dug-out zal zitten. De trainer heeft nog niets gehoord van de KNVB naar aanleiding van zíjn rode kaart tegen Excelsior. Echteld stapte het veld in nadat Dkidak werd weggestuurd en had daarna commentaar op de vierde official. ,,De club en ik hebben een verweerschrift geschreven. Het is afwachten”, aldus de trainer.

Naast Dkidak is ook Ricardo Ippel er tegen IJsselmeervogels niet bij. De aanvoerder van De Treffers zit de laatste van drie wedstrijden schorsing uit. Hij kreeg rood voor een harde overtreding tegen AFC in het laatste duel voor kerst. Echteld moet zaterdag puzzelen, omdat ook Bryan Sirvania niet kan starten. Hij moest zich tegen Excelsior in de rust laten wisselen met een blessure.

Echteld noemt de situatie ‘lastig’. Over het feit dat De Treffers al drie duels niet heeft gewonnen, zegt hij: ,,We hebben echt goed getraind. De intensiteit was er. We hebben de voorwaarden gecreëerd voor een goed resultaat.” En over de tegenstander: ,,IJsselmeervogels blijft IJsselmeervogels, een grote club met een grote begroting en dus goede spelers.”