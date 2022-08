De Treffers vliegt uit de startblokken: ook zege in Maassluis

De ploeg van trainer Leeroy Echteld is een van de drie teams in de Jacks League met de volle buit. Ook Quick Boys en HHC Hardenberg hebben zes punten.

De Treffers borduurde in Maassluis voort op de 2-1 zege tegen AFC bij de competitieouverture, zo stonden tegen Excelsior dezelfde elf spelers in de basis als een week geleden. Dit keer startte alleen Jordy Thomassen als linksvoor en Oussama Bouyaghlafen in de spits.