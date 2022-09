De Treffers zet fantastische start door in KNVB-beker: ticket voor hoofdtoernooi

De Treffers geeft zo de fabelachtige competitiestart (met vijf zeges en een gelijkspel) een passend gevolg.

Trainer Leeroy Echteld liet tegen competitiegenoot Noordwijk ook niets aan het toeval over. Zo stonden Tjeu Langeveld en Oussama Bouyaghlafen weer aan de aftrap. Rechtsback Langeveld was zaterdag in het competitieduel bij Katwijk (0-0) nog gepasseerd, Bouyaghlafen miste het duel met de regerend kampioen vanwege een blessure.

Eigen doel

Beiden waren meteen belangrijk. Langeveld, de enige Groesbekenaar in het elftal, leidde de 1-0 in. Zijn voorzet in de tiende minuut werd door Jordy Thomassen op waarde geschat. De 2-0 vlak voor rust mocht voor een groot deel op het conto van Bouyaghlafen geschreven worden. Na een actie van de buitenspeler tikte een verdediger van Noordwijk de bal in eigen doel.

Thomassen gooide in de 54ste minuut de wedstrijd in het slot, met een harde knal via de onderkant van de lat. Het tegendoelpunt van Emiel Wendt was er uiteindelijk slechts een voor de statistieken.

De Treffers neemt zodoende voor het tweede jaar op rij deel aan de KNVB-beker. Vorig seizoen reikte de amateurclub uit het heuveldorp tot de tweede ronde. Eredivisionist SC Heerenveen was destijds in het Abe Lenstra Stadion te sterk: 2-0. In 2018 en 2020 werd De Treffers nog uitgeschakeld in de tweede voorronde van de KNVB-beker, door respectievelijk DVS’33 en Barendrecht.