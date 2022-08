De Treffers zonder Teije ten Den op zoek naar tweede zege

Na Austra­lisch avontuur gaat goaltjes­dief Jordie van der Laan aan de slag bij UDI’19

CUIJK/UDEN - Jordie van der Laan keert terug in de derde divisie. De 28-jarige aanvaller uit Cuijk gaat aan de slag bij de Udense voetbalclub UDI’19. Afgelopen seizoen was Van der Laan nog actief in Australië.

12 augustus