De Week van Wouters: na operatie aan pols volgt contractverlenging bij De Treffers

Wouters brak twee weken geleden zijn rechterpols voor de tweede keer in acht maanden. ,,Pure pech. Ik viel precies op dezelfde plek als waar ik hem de vorige keer gebroken had”, refereert hij aan de fractuur van augustus tegen Jong Sparta. Destijds hoefde hij niet onder het mes (zijn hele arm zat in het gips), dit keer wel. ,,Tegen het bot is nu een plaat van 8 centimeter aangezet om extra ondersteuning te bieden. Dat geeft me vertrouwen dat dit niet nóg een keer gebeurt.”