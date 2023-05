Degradatie nu wel heel dichtbij voor Achilles’29, Juliana'31 doet goede zaken

EERSTE KLASSE D

Nivo Sparta-Achilles'29 2-1

,,Het was een intense wedstrijd met kansen aan beide kanten’’, vond trainer Patrick Pothuizen. Voor rust had zijn ploeg de leiding genomen door een doelpunt van spits Joël Tshibamba. ,,In de rust hebben we elkaar gewezen op hun gevaar bij voorzetten vanaf de zijkant en vlak daarna valt de gelijkmaker, omdat we geen druk vooruit zetten én slecht verdedigen binnen de zestien.’’

,,Na de 1-1 bleef het op en neer gaan. Zo werd er een goal van Tshibamba onterecht afgekeurd vanwege buitenspel. Uiteindelijk zijn we in de slotfase vol voor de overwinning gegaan, omdat we aan een punt ook weinig zouden hebben en in de 95ste minuut valt ‘ie vanuit een counter aan de andere kant.’’

Met zes punten minder en een slechter doelsaldo dan Sliedrecht en Nivo Sparta beseft Pothuizen dat het voorkomen van directe degradatie een hels karwei wordt, maar de oefenmeester weigert de handdoek in de ring te gooien. ,,Zolang wij nog niet officieel gedegradeerd zijn, gaan we er volledig voor. Twee keer winnen en dan zien we wel wat er op de andere velden gebeurt.’’

DERDE KLASSE A

Juliana'31-SKV 2-1

De zaterdagvoetballers van Juliana’31 bewezen zich met de 2-1 winst op SKV de volgende dienst op het pad naar handhaving in de derde klasse A. De Maldense ploeg die in de winterstop tot degradatie voorbestemd leek, noteerde tegen de Wageningers de zesde overwinning uit de laatste acht wedstrijden en hoeft vrijwel zeker niet meer voor directe degradatie te vrezen.

Doelpunten van Loet Schoenmakers en Onder 23-speler Bart Barten zetten Juliana op 2-0. Tien minuten voor afloop kwam het als derde geklasseerde SKV terug en moest de thuisclub alle zeilen bijzetten om de winst over de streep te trekken.

De nacompetitie om derde klasser te blijven lijkt onvermijdelijk, rekende trainer Rob Janssen uit: ,,We spelen nog uit in Renswoude en degraderen alleen wanneer we met grote cijfers verliezen én Blauw Geel’55 erg ruim wint. Ook de nacompetitie ontlopen kan nog, maar dan moeten we Renswoude met minimaal acht doelpunten verschil verslaan. Na onze goede flow reken ik op de nacompetitie.”