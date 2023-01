Degradatiestress blijft badmintonners Smashing bespaard: 8-0 zege genoeg voor handhaving

Bij De Treffers lopen ze na jaren weer met de borst vooruit: team is titelkandi­daat én stuntploeg

De trots is terug bij De Treffers. De Groesbeekse voetbalclub geldt aan de vooravond van de tweede seizoenshelft als titelkandidaat in de tweede divisie en dé stuntploeg in de KNVB-beker. En dat na een chaotisch jaar met liefst vier trainers.

