Doek valt voor Beuningen; Nijmeegse hockeyderby met belangen staat op stapel

BREDA - De hockeysters van Beuningen degraderen uit de overgangsklasse A na het verlies tegen Push in Breda zondag: 6-1. De degradatie naar de eerste klasse kondigde zich al even aan, Beuningen heeft een lastig seizoen op het derde Nederlandse hockeyniveau.

,,Er was dan ook sprake van berusting”, zei de vertrekkende coach Joost Alkemade. ,,De kans die zich voordeed om toch nog te handhaven was erg klein.”

Push is de kampioen van de competitie, maar Beuningen bood aardig weerstand. Nina van der Burgh scoorde de 3-1. In de slotfase liep de Brabantse tegenstander verder uit. Beuningen speelt nog één competitieduel.

In de overgangsklasse B zit er een spannende ontknoping aan te komen. In het laatste duel spelen de Nijmeegse ploegen Union en QZ tegen elkaar; beide teams zijn nog niet zeker van handhaving. QZ deed goede zaken door Cartouche in Nijmegen te verslaan: 1-0. Josje Smits werd matchwinnaar.

,,Een broodnodige zege”, sprak coach Roel Wagemakers. Zijn ploeg staat op de 10de plek met 22 punten, genoeg voor nacompetitie. ,,De derby wordt interessant, want wij kunnen de play-outs nog ontlopen.”

Union verloor het uitduel bij Rood Wit in Aerdenhout: 1-0. De ploeg van Jouk Nijenhuis heeft 25 punten, als alles tegenzit komt nacompetitie in beeld. Dat terwijl de ploeg op zeker moment vierde stond dit seizoen. Nijenhuis: ,,Bij ons is de koek op, maar we moeten ons nog één keer opladen.”

De hockeyers van NMHC konden Schaerweijde uit Zeist in Nijmegen niet van de titel afhouden in de promotieklasse: 1-3. Jim van de Venne scoorde voor de thuisploeg van coach Bas Bogaard de 2-1 in de slotfase. Op dat moment had Bogaard zijn doelman gewisseld voor een veldspeler. Uiteindelijk sloeg de uitploeg nog wel toe tegen de nummer vier van de ranglijst.

De trainer was tevreden met het duel. ,,Zij hadden wat zenuwen, omdat ze het kampioensduel in Nijmegen moesten spelen. Ik denk dat ieder team wel met wat zenuwen bij ons op bezoek komt. Daar hebben we gebruik van gemaakt door ze meteen onder druk te zetten, maar we kregen vervolgens een ongelukkige strafcorner tegen, die erin ging.”

Union, nog altijd niet veilig in de overgangsklasse A, verloor bij IJsseloever in IJsselstein: 4-1. Huib van Balen bracht de uitploeg met een mooi backhandschot op voorsprong, maar vlak na rust scoorden de Utrechters in korte tijd twee keer. Het stond op dat moment al gelijk.

De Nijmeegse hockeyers hielpen veel kansen om zeep, tot frustratie van coach Erik Verzijden. ,,Het hele seizoen al scoren we moeizaam, terwijl we wel mogelijkheden creëren. Het is nu twee voor twaalf, want we treffen nog twee concurrenten.”