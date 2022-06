Doek valt voor Quick, SCP, Roda en SV Nijmegen, promotiedroom blijft intact voor Brakkenstein, Union, DSZ en Victoria

Millingse basketbal­ler Shane Hammink wil de landstitel voor neus van vader Geert wegkapen

DEN BOSCH - Basketballer Shane Hammink staat met Den Bosch in de finale om de landstitel. Woensdag is de derde wedstrijd in de best-of-fiveseries. Tegenstander is Leiden, het team van vader Geert. ,,Als ik win, krijgt hij dat achteraf zeker te horen.”

25 mei