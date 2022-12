Doelpuntrijk inhaalduel Beuningse Boys en Woezik

Het midweekse inhaalduel in de vierde klasse A begon goed voor de bezoekers uit Beuningen. De ploeg was sterker en won meer duels. Het resulteerde in een vlotte , verdiende voorsprong door een doelpunt van Daan Richter.

Niet veel later maakte Daymen Schippers gelijk. Vlak voor rust kwam Beuningse Boys opnieuw op voorsprong via Luuk Gerrits. In de tweede helft waren de Wijchenaren sterker en scoorde Schippers uit een vrije trap: 2-2. De bezoekers pakten daarna weer de leiding (2-3, Joep Weijers), maar uiteindelijk hielden beide ploegen een punt over aan het duel toen Noud Smink in de slotfase voor de gelijkmaker zorgde.