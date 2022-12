Dreumelse parawielrenster Aniek van den Aarssen sluit succesvol jaar af met twee NK-medailles

Van Aarssen was de enige vrouw die in actie kwam in Apeldoorn en nam het daardoor op tegen mannen met zowel een zwaardere als een lichtere beperking. ,,Er zijn nou eenmaal niet zoveel parawielrenners in Nederland, dus zijn er voor dit NK categorieën samengevoegd. De tijd die je rijdt, wordt vergeleken met het wereldrecord in jouw klasse. Diegene die daar percentueel het dichtstbij zit, wint. Ik vind het een fijn systeem.”

2023 wordt een belangrijk jaar voor Van den Aarssen, want dan begint het kwalificatietraject voor de Paralympische Spelen in Parijs. Ze wil op de weg en de baan plaatsen. ,,Ik rijd twee wereldbekerwedstrijden op de weg in Italië en Oostende en als dat goed gaat, rijd ik daarna nog een wereldbeker in Amerika. Vervolgens hoop ik me daar te kwalificeren voor het WK in Glasgow, waar zowel op de weg als op de baan om de wereldtitels wordt gestreden.” Hoeveel vrouwen en in welke categorieën, er mee kunnen naar Parijs, is nog onzeker.