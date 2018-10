Drievoudig winnaar wil wereldrecord lopen bij Zevenheuvelenloop

Met Cheptegei heeft de organisatie van de Zevenheuvelenloop de komst van de eerste grote naam bekendgemaakt. De komst van de 22-jarige Oegandees is logisch. Cheptegei won de laatste drie edities van de wegrace in en rond Nijmegen.

Gangmakers

Cheptegei finishte vorig jaar in 41.16 minuten. Ook toen had hij vooraf aangekondigd het wereldrecord van Leonard Komon te willen verbeteren. Komon klokte in 2010 tijdens de Zevenheuvelenloop 41.13. Anders dan gepland liep Cheptegei vorig jaar een groot deel van het parcours solo, ook nog onder zware omstandigheden (wind). Zijn ‘hazen’, de gangmakers voor het eerste deel van de race, presteerden niet zoals gepland.