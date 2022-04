Druk staat er meteen vol op bij tennissers Lewabo na kansloze nederlaag bij eredivisiestart

NIJMEGEN EO Woezik komt in staartduel met de schrik vrij, Groesbeek­se Boys steviger in de top

WIJCHEN - Woezik kwam donderdagavond met de schrik vrij in het staartduel in de eerste klasse C (Zuid I), thuis tegen hekkensluiter Rhode. Na een 0-2 achterstand viel pas diep in blessuretijd de gelijkmaker: 2-2.

25 maart