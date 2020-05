Duizend hardlopers melden zich voor een ‘coronaproof’ solowedstrijd

,,De vorige keer hielden we een race over 5 kilometer, dan is de drempel voor mensen om mee te doen lager. 10 kilometer is meer voor de gevorderde loper”, zegt medeorganisator Tom de Gelder van de Nijmeegse hardloopgroep Team Zevenheuvelen. Voor de 5 kilometer meldden zich in april vierduizend hardlopers aan.

De Gelder bedacht de races omdat de hardloper in deze coronatijden het wedstrijdgevoel miste. Iedere deelnemer loopt zaterdag, ergens op de dag, solo 10 kilometer. De Strava-app registreert de gegevens. Vrijwilligers van de race controleren de routes controleren en verwerken alle gelopen tijden.

Handig

,,We moesten de vorige keer alles met de hand doen, maar daar hebben we nu een oplossing voor gevonden. Teamgenoot Luuk Maas is handig met programmeren, waardoor we nu sneller zijn, al komen de uitslagen pas de volgende dag.”

Tijden de 5 kilometerrace, eind april, liep de Nijmeegse atleet Mike Foppen een officieus Nederlands record op de weg. Voor deze editie heeft zich opnieuw een aantal bekende namen gemeld. Bij de mannen doet marathonspecialist Frank Futselaar uit Westervoort mee, bij de vrouwen lopen onder meer Saskia Weinans en de Belgische topatlete Nina Lauwaert mee.