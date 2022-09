Eerste bekerweekeinde draait uit op doelpuntenfestijn: Rigter maakt er zes voor Beuningse Boys

Rode kaart verpest première BVC’12

In dezelfde bekerpoule won de kersverse derdeklasser Juliana’31 van het oude bekende De Treffers uit de vierde klasse: 1-0. De Maldense kampioen van vorig seizoen was vanaf de eerste minuut de betere ploeg, maar kreeg de kansen er voor rust niet in. In de tweede helft was het vooral eenrichtingsverkeer en dat resulteerde in de 58ste minuut in de 1-0 van Gijs Beuving.