Euforie bij DSZ, Groesbeekse Boys en Heumen, droom Union en Astrantia spat uiteen

Ex-NEC’ers Rutger Worm en Thijs Hendriks: boezem­vrien­den, maar in de nacompeti­tie even niet

NIJMEGEN - Wéér brengt het lot de ex-NEC-profs Rutger Worm en Thijs Hendriks samen. Alleen zijn de boezemvrienden en voetbaltrainers nu even elkaar concurrenten: Quick tegen Brakkenstein is zondag dé Nijmeegse voetbalclash in de eerste ronde van de nacompetitie voor een plek in de tweede klasse.

11 juni