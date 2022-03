FC Kunde zit ambitieus Krayenhoff dwars: 3-0

Kunde dat sterk in de omschakeling was, richt zich volgens de tevreden trainer Anne Duis nu op de vierde plaats: ,,Onze tactiek is geslaagd. We hopen deelname aan de nacompetitie af te dwingen. Deze winst is daarvoor een prima basis.”

Bij Krayenhoff was trainer Angelo van Elk teleurgesteld: ,,De ploeg had een offday. Alles wat mis kon gaan, ging mis. Dit is een flinke domper in de achtervolging op de top 2, SCE en Angeren.”

De voetbalsters van Kunde blijven voorlopig in de middenmoot van de eerste klasse D staan. Op bezoek in Arnhem bleek concurrent VDZ met 2-0 te sterk voor de Nijmeegsen.

,,We misten wat geluk”, zei coach Wout Visser. ,,We moeten en kunnen het niveau van VDZ halen, al lukte dat nu niet.” Door de vijfde nederlaag van het seizoen zag Kunde het gat met het linkerrijtje groeien tot vijf punten. ,,Nu kijken we naar beneden op de ranglijst, daar staat alles dicht bij elkaar. We moeten aan de bak, maar die druk maakt ons scherper.”