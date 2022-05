‘Feestelijk’ duel zwart omrand: Coen Maertzdorf beleeft gekke dag bij De Treffers

Daar staat hij dan in de lange, lege kleedkamergang. Zijn armen over elkaar, zo nu en dan in gedachten verzonken. ,,Een gekke dag”, beseft Coen Maertzdorf na een zucht. De vleugelspits van De Treffers had zich van deze zaterdagavond zoveel voorgesteld. De wedstrijd tegen Kozakken Boys (2-2) in de tweede divisie geldt namelijk als de clash met oud-teamgenoot Frenk Keukens, een van zijn beste maten. Maar dit keer niet. De back uit Leuth ontbreekt. De reden is droevig.