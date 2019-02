Foppen neemt revanche op uitsluiting en grijpt titel op NK-indoor

Devils vergooit met nederlaag kans op thuisvoor­deel in de play-offs

14:17 LEUVEN – Ahoud Devils ging zaterdag voor de tweede keer op rij onderuit in de BeNe-league. Na de thuisnederlaag vrijdag tegen koploper HYC Herentals (4-7) was ook Chiefs Leuven te sterk: 3-1. De misstap van de Nijmeegse ijshockeyers in België is een verrassing, want het verschil in punten (12) is aanzienlijk.