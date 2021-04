Frank Sturing debuteerde al voor Canada maar was er nog nooit: ‘Het volkslied heb ik helemaal meegezongen’

Een goaltjesdief is Sturing niet. Sinds mei 2018 heeft de oud-NEC’er in Nederland niet meer gescoord. Maar uitgerekend bij zijn debuut voor Canada, eind vorige maand, trof de verdediger doel.



,,Je zag aan mijn celebration dat ik even niet wist wat me overkwam”, zegt Sturing over zijn treffer in het WK-kwalificatieduel met de Kaaimaneilanden (11-0).