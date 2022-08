Fusieteam SVO/VVLK maakt debuut tegen Krayenhoff, meteen pittige klus voor nieuwe zaterdagploeg Leones

De twee clubs willen in 2023 fuseren en voegen in aanloop daarnaartoe alvast hun eerste teams samen. Die ploeg zal uitkomen in de vierde klasse E.

Een échte nieuwkomer is komend seizoen het zaterdagteam van Leones. Die nieuw opgerichte ploeg uit Beneden-Leeuwen speelt op zaterdag 24 september zijn eerste competitieduel en kan meteen aan de bak. De formatie neemt het in de vierde klasse A in Groesbeek op tegen titelkandidaat De Treffers.

Schaars

Zondageersteklassers zijn in de regio Nijmegen schaars geworden. Door de degradatie van NEC en het terugtrekken van Alverna en BVC’12 – beide clubs kiezen voor het zaterdagvoetbal – zijn er in de eerste klasse D nog twee regionale ploegen over. Woezik ontvangt op wedstrijddag één WSV uit Apeldoorn en Leones gaat op bezoek bij SDO in Bussum.

Beuningse Boys, dat promoveerde naar de tweede klasse H, krijgt op de eerste speeldag een hele kluif. De ploeg speelt thuis tegen SDOUC uit Ulft, dat vorig seizoen net naast promotie naar de eerste klasse greep.

Eerste speelronde voetbalcompetities eerste tot en met vijfde klasse

ZATERDAGVOETBAL

Eerste klasse D:

Scherpenzeel-Achilles’29, SVL-Duno, Nivo Sparta-Sliedrecht, Oranje Wit-Bennekom, DZC’68-Almkerk, DTS’35 Ede-SVW .

Derde klasse A:

De Braak-ESA, VVA Achterberg-Waalstad, JVC Cuijk-Veenendaal, SKV-Renswoude, Juliana’31-WAVV, ONA’53-Blauw Geel’55.

Vierde klasse A:

Kolping-Dynamo-Quick 1888, Oranje Blauw-Alverna, Woezik-Elistha, BVC’12-AWC, SC Valburg-Beuningse Boys, De Treffers-Leones.

ZONDAGVOETBAL

Eerste klasse D:

SDO-Leones, Columbia-RKHVV, SC Bemmel-Berghem Sport, FC Winterswijk-Voorwaarts T, TOP-MASV, Woezik-WSV.

Tweede klasse G (Zuid II):

Eendracht’30-Boekel Sport, Heeswijk-DAW Schaijk, Prinses Irene-Volkel, Olympia’18-Groesbeekse Boys, Sparta’25-Rhode/VSB, SSS’18-Schijndel.

Tweede klasse H:

DIO’30-Grol, Union-Spero, NEC-VVG’25, Beuningse Boys-SDOUC, DVC’26-Theole, DCS-OBW

Derde klasse C:

SCE-GVA, Jonge Kracht-Brakkenstein, Angeren-FC Jeugd, Quick 1888-Blauw Wit, DVOL-Rood Wit, HAVO-DSZ, Trekvogels-Driel.

Vierde klasse E:

Roda’28-Millingen, Heumen-OSC, Ewijk-UHC, Kunde-Diosa, Germania-Overasseltse Boys, Krayenhoff-SVO’68/VVLK.

Vierde klasse H (Zuid II):

Achilles Reek-Juliana Mill, NLC’03-SCMH, Cito-SIOL, HBV-Achates, Gassel-SES, Milsbeek-Herpinia, FC de Rakt-Festilent.

Vijfde klasse D:

SCD’33-Unitas’28, Batavia-Aquila, AVIOS/DBV-Nijmegen, Niftrik-AAC-Olympia, WVW-DVSG, SCP-Victoria’25.

Vijfde klasse D (Zuid II):

SVS-VCA, De Zwaluw-SVOC’01, Leunen-Toxandria, Holthees-Smakt-Sporting ST, Astrantia-BVV’27, RKDSO-Resia.

VROUWENVOETBAL

Hoofdklasse B:

Bekkerveld-SDO, Nooit Gedacht-FC Eindhoven 2, De Tukkers-FC Berghuizen, Victoria Boys-VV FSG, Bavel-SV Someren, Trekvogels-Woezik.

Eerste klasse D:

UDI’19-Orion, OJC-Prinses Irene, Rood Wit’62-Beerse Boys, HVCH-Buitenveldert, RKSV Nuenen 2-VV Schaesberg, Trekvogels 2-FC Kunde.