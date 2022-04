Geen medaille voor Groesbeekse judoka Van den Berg op EK

De 26-jarige verloor in de klasse tot 63 kilogram in de herkansingen van de Israëlische Gili Sharir. De Groesbeekse was het toernooi in Sofia voortvarend begonnen en won in haar eerste partij van Anastasiia Antipina uit Oekraïne. In de kwartfinale begon ze opnieuw sterk. Haar tegenstander, Gemma Howell, kreeg zelfs twee straffen, maar uiteindelijk won de Britse toch de partij.