Geen periodetitel voor De Treffers, AFC gaat met prijs aan de haal

UPDATE Alleen het scorebord hapert nog bij De Treffers: ploeg na mindere reeks weer op dreef

GROESBEEK - Tweededivisionist De Treffers heeft door een 3-0 thuiszege op Kozakken Boys de magere reeks van drie nederlagen op rij doorbroken. De Groesbeekse formatie is terug in de top 3. ,,We zijn geen moment in paniek geweest.”

9 oktober