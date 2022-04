Geldschieter van toptennisploeg Lewabo ziet ‘eigen speler’ Van Baal belangrijke rol pakken

Achilles weerstaat Jodan Boys en bosbrandje, Juliana'31 houdt met tien man stand

MALDEN - Juliana'31 is het drukke paasweekend in de hoofdklasse B zaterdag begonnen met een gelijkspel tegen de nummer twee OJC Rosmalen: 3-3. In de zaterdag hoofdklasse A bleef Achilles'29 steken op een gelijkspel tegen Jodan Boys, 1-1.

