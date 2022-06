Gert Kruys, de redder van De Treffers, is net op tijd ‘veilig’ voor zijn vakantie op Kreta

Lewabo ‘vecht als een leeuw’ om finalewed­strij­den in eigen huis te bereiken

BENEDEN-LEEUWEN - Voor de tennissers van Lewabo was het zondag alles of niets in de eredivisie. Het werd alles, want door de grootst mogelijke zege op hekkensluiter Badhoevedorp in eigen huis (6-0) houdt de ploeg uit Beneden-Leeuwen in de laatste speelronde kans op de play-offs.

23 mei