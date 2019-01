Gladheid: wedstrijd ijshockeyers Devils Nijmegen afgelast

Vocasa overtuigt tegen Orion, ‘krampach­tig’ Pegasus verliest

20 januari NIJMEGEN - De volleybalsters van Vocasa hebben zaterdag in de topdivisie thuis met 3-0 (25-18, 25-17, 25-20) gewonnen van middenmoter Orion. ,,Ik dacht vooraf dat de wedstrijd moeilijker ging worden dan dat het uiteindelijk was, maar het was toch geen makkelijke overwinning”, vertelt Vocasa-trainer Goran Aleksov.