‘Golden Girl’ Betrian wil haar familie nog trotser maken in tweede boksleven

‘Ontspan, relax. Ontspan’. De stem van Sayit Yanik galmt door de vechtsportzaal op Papendal. De assistent van bondscoach Hennie van Bemmel trapt op de rem. Jemyma Betrian danst door de ring. Klap na klap deelt ze uit op het stootkussen.



Hier staat een bokser met een missie. Een krachtpatser met een ongelooflijke drive. Betrian, geboren op Curaçao en woonachtig in Nijmegen, doet er alles aan haar ultieme droom - deelname aan de Olympische Spelen van 2020 in Tokio in de klasse tot 57 kilogram - te verwezenlijken.



,,Mensen die me kennen, weten hoe ik in elkaar zit’’, zegt Betrian (28) na haar trainingssessie, lurkend uit een bidon. ,,Als ik de ring instap, is het: gaan, gaan, gaan.’’