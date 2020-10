Goud en zilver voor Horssense BMX-zusjes Smulders op NK

Lewabo neemt koppositie over na klinkende zege

4 oktober De tennissers van Lewabo hebben gisteren een grote stap gezet in de strijd om het kampioenschap in de eredivisie. De mannen uit Beneden-Leeuwen lieten niets heel van tegenstander Heerhugowaard, iedere wedstrijd werd gewonnen: 6-0. Coach Bjorn Graven was blij met wat hij zag. „We speelden maar één driesetter. Geen enkele partij kwamen we in de problemen. Super mooi resultaat.”