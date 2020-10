Goud en zilver voor Horssense BMX-zusjes Smulders op NK

De zusjes uit Horssen troefden op de BMX-baan van sportcomplex Papendal in Arnhem daarmee de andere Nederlandse toppers uit de nationale selectie af. Zo werd Judy Baauw derde en eindigde Merle van Benthem als vierde.

Winnares Smulders voelde zich voor het toernooi al sterk en was in de finaleronde meteen goed weg. Ze lag van begin tot eind op kop. In haar slipstream reed Merel Smulders naar het zilver. De zusjes Smulders rijden en trainen samen bij het commerciële team TVE Sport en maken ook onderdeel uit van de nationale selectie.