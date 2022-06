Goudhaantje Huismans houdt promotiedroom Orion levend

VOETBAL NIJMEGEN EO Beuningse Boys is er bijna, Trekvogels hijgt koploper in de nek, doek valt voor Germania

BEUNINGEN - Beuningse Boys, koploper in de derde klasse C, heeft zondag geen fout gemaakt. De ploeg won thuis met 3-0 de derby van Roda’28 en heeft op Tweede Pinksterdag aan een zege in Lent op DVOL genoeg om te promoveren.

29 mei