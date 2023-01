Grote bekerstunt in Groesbeek: De Treffers schakelt Cambuur uit

Willem den Dekker ontpopte zich tot de bekerheld van het heuveldorp. Op fantastische wijze maakte de aanvallende middenvelder uit Erp na een halfuur de enige goal van de wedstrijd.

Na een hakje van Jordy Thomassen en een puike voorzet van Rick Wouters volleerde de Brabander – die dankzij zijn twee treffers tegen ADO Den Haag vorig jaar al een bekerheld was bij zijn vorige club Gemert – uit de draai raak. Doelman João Manuel Neves Virgínia van de gasten uit Leeuwarden was volledig kansloos.

Zo schreef De Treffers geschiedenis. Nog nooit schakelde de amateurclub twee teams uit de eredivisie uit. En nog veel belangrijker voor de tweededivisionist: voor het eerst gaat De Treffers de koker in voor de achtste finales van het landelijke bekertoernooi.

Na dik negen minuten blessuretijd, een rode kaart voor Cambuur-keeper Virgínia, die natrapte bij een corner van zijn ploeg waar hij mee naar voren was gekomen, kon daar door duizenden toeschouwers op Sportpark Zuid om worden gejuicht.

Gouden letters

Het rood-zwarte spandoek met daarop in gouden letters ‘Op naar de Kuip’, verwijzend naar de bekerfinale in het Feyenoord Stadion, kunnen die supporters over een tijdje weer uit de kast trekken. Net als het vuurwerk, als daar nog wat van overgebleven is dan.

Want dinsdagavond, een dag voor de bekerstunt, ging op de laatste training van De Treffers voor honderden euro’s explosief materiaal de lucht in. Niet dat de spelers van trainer Leeroy Echteld op scherp gezet moesten worden. Dat was vorige week al gebeurd, bij een door zes grote sponsors bekostigd trainingskamp in Zuid-Spanje.

Daar was Niels Kornelis het bewijs van. De Maldenaar keepte tegen Cambuur de wedstrijd van zijn leven. In de eerste helft maakte hij schoten van Jamie Jacobs, Michael Breij en Robin Maulun onschadelijk, na rust redde hij bij meerdere pogingen van Maulun en toen hij eenmaal verslagen was, haalde een teamgenoot een bal bij een scrimmage van de lijn.

Passie

De passie waarmee De Treffers verdedigde was ongekend. En niet alleen met de kont in de eigen zestien meter. Bij vlagen zette de thuisploeg de hekkensluiter van de eredivisie onder druk. Die strijdwijze, met bijbehorende topconditie, tekent de Groesbeekse cupfighter dit seizoen. De Treffers is onder trainer en oud-profvoetballer Echteld ook titelkandidaat in de tweede divisie, het derde niveau van Nederland. Zo herleven dit seizoen oude glorietijden in Groesbeek.