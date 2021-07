Grote onzekerheid voor olympiër Mike Foppen; atleet test positief, negatief en toch weer positief

Transfer­dead­line verstreken, maar tweededivi­si­o­nist De Treffers mikt nog op verster­king

16 juni GROESBEEK - De transferdeadline voor amateurvoetballers is vannacht verstreken, maar De Treffers hoopt nog altijd op (aanvallende) versterking. Het is ook na 15 juni nog toegestaan om bijvoorbeeld een speler aan te trekken die straks over de rand valt bij een profclub.