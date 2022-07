Grote zorgen bij ijshockeyers Devils nu Triavium door mankement maanden later open gaat

Keeper Gijs Schalks verkiest De Treffers boven langer verblijf bij FC Den Bosch

CUIJK/GROESBEEK - Gijs Schalks vertrekt bij FC Den Bosch. De keeper uit Cuijk ruilt de eerstedivisionist in voor De Treffers, dat een niveau lager actief is. De afgelopen twee seizoenen was hij derde doelman in Den Bosch.

22 juni