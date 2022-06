Hartstochtelijke aanmoedigingen ‘rode hoedjes’ ten spijt, Lewabo haalt finaledag op eigen terrein niet

VOETBAL NIJMEGEN EO Beuningse Boys heeft titel binnen, Groesbeek­se Boys komt één punt tekort, Heumen pakt periode

LENT/NIJMEGEN - Beuningse Boys heeft zich zondagmiddag gekroond tot kampioen in de derde klasse C. De ploeg van trainer Tonny Pijnappels won met 4-1 in Lent van DVOL.

6 juni