Hattrick-held Hermens neemt Orion in bekerduel bij de hand

VOETBAL NIJMEGEN EO AAC-Olym­pia overtuigt in derby en is koploper, gepromo­veerd SCE gaat ook in de derde klasse door met winnen

HORSSEN - Door een zeer sterke eerste helft is de Maas en Waalse derby tussen AAC-Olympia en Avios/DBV een prooi geworden voor de thuisploeg. Het duel in de vijfde klasse D eindigde zondagmiddag in 5-0 in het voordeel van de club uit Horssen.

2 oktober