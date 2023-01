Hockeyers NMHC en hockeysters Union zijn districtskampioenen: promotie naar hoogste niveau lonkt

Beide ploegen gaan komende zondag op jacht naar een plek in de hoofdklasse, het hoogste niveau. Daarvoor moet er worden gewonnen van hoofdklassers die strijden om lijfsbehoud.

De hockeyers van NMHC versloegen in de finale stadgenoot Union: 5-1. Gijs van Lith (2x), Florian Gosselink, Hugo Peperkamp en Philip Herings scoorden. Voor Union was Gijs Noordam trefzeker.

Coach Bas Bogaard was trots. ,,We zijn met een jonge ploeg de zaal ingegaan en hebben grote stappen gezet. We stonden er in de wedstrijden als het er echt om ging.”

Gek verlopen

De hockeyster van Union versloegen Wageningen in de finale met 3-1. Danique Schuurman (2x) en Demi Dreis maakten de doelpunten. Trainer Roderick Juffermans: ,,Dit kampioenschap is de bekroning van een geweldig zaalseizoen. We mogen ons meten met de top. We zijn de underdog, maar toernooidagen in de zaal kunnen gek verlopen.”

In de halve finale tegen Groningen blonk doelvrouw Bregje Stinis uit door twee keer een shoot-out te stoppen. Juffermans kijkt uit naar de finaledag. ,,Mogelijk treffen we Victoria, daar traint een goede bekende van mij.” De hockeysters van NMHC verloren in de halve finale van Wageningen.

