Hockeyers NMHC ondanks domper als koploper winterstop in

De hockeyers van NMHC gaan als koploper de winterstop van de promotieklasse in, maar lieten in Delft bij Ring Pass wel twee punten liggen: 1-1. David Blom zette de Nijmegenaren zondag op voorsprong, maar vlak voor tijd scoorden de Zuid-Hollanders.

Concurrent Laren won wel, waardoor het verschil één punt is (26 om 25). In maart gaat de promotiejacht voor NMHC verder. ,,Ring Pass is een stugge tegenstander”, vertelde coach Bas Bogaard. ,,We waren in de slotfase wat slordig, hun doelman heeft het heel goed gedaan.”

De winterstop komt vanwege blessures op een goed moment voor de Nijmeegse club. ,,lekker dat de voet nu even van het gas af kan.”

De vrouwenploeg van NMHC won in Nijmegen de topper in de overgangsklasse B van Ring Pass uit Delft: 3-2. De koploper staat nu zeven punten los van de Zuid-Hollandse nummer drie. Oefenmeester Bas de van der Schueren: ,,We waren te lief voor rust, na de pauze speelden we met veel meer durf en lef.”

Het resulteerde in de winnende goal van Liz Nguyen, daarvoor scoorden Pleun van Dommelen en Maren Eertink.

De vrouwen van Union versloegen in de overgangsklasse A op eigen veld Hudito uit Delft: 3-2. De Nijmeegsen kwamen drie keer op voorsprong via doelpunten van Laura van den Eijnde, Jill Kunst en Anne Heuverman. Heuverman scoorde door een goed uitgespeelde strafcornervariant.

Union-trainer Roderick Juffermans: ,,Ik ben trots op de ploeg, ook omdat we veel corners eruit hebben gehouden. Onze mini's (jeugdspeelsters van de week, red) kregen een zakje snoep, alleen maar lachende gezichten dus.”

De hockeyers van Union hebben de weg naar boven ingezet. In Nijmegen versloeg het team van coach Erik Verzijden Berkel en Rodenrijs: 4-2. Max van Eupen, Tim van der Velde, Cas Joosten en Benjamin Parker scoorden de laatste doelpunten voor de winterstop. ,,Dat we nu twee keer achter elkaar winnen is een ongekende luxe. We wisten wel dat het erin zat.”

In de eerste klasse C (vrouwen) speelden Beuningen en QZ uit Nijmegen in het streekduel gelijk: 1-1. Ook Wijchen pakte één punt, bij Phoenix in Zeist werd het 2-2. Apeliotes verloor in Nijmegen van Nieuwegein: 0-1.

