Hockeysters NMHC grijpen laatste strohalm; handhaving is nog mogelijk

BLOEMENDAAL - Blijdschap, vreugde, ontlading en misschien ook wel een flinke scheut opluchting. De hockeysters van NMHC pakten tegen HBS in Bloemendaal de laatste strohalm in de jacht op lijfsbehoud in de promotieklasse: 1-4. Door de afgetekende zege is het verschil tussen HBS en de Nijmeegse ploeg nog maar één punt, met nog een speelronde te gaan.

En in die laatste speelronde treft HBS, dat op een nacompetitiepositie staat, topploeg Rotterdam. De Zuid-Hollanders strijden nog om het kampioenschap en daarmee een ticket voor het hoogste niveau. NMHC treft in Nijmegen juist het al om de knikkers uitgehockeyde Groningen. NMHC-coach Bas de van der Schueren: ,,De wind waait voor ons nu in de juiste richting.”

Tessa Verweijen (2x), Merel Boekhorst en Sanne Vormeer tekenden voor de goals. De van der Schueren en medecoach Yvonne van den Hoorn hebben de speelsters van NMHC op het hart gedrukt dat handhaven ook een prestatie van formaat is. ,,We spelen ergens voor, eigenlijk is die spanning hetzelfde als hockeyen om een kampioenschap. Als het ons lukt om in de promotieklasse te blijven, hebben we zeker wat te vieren. En ook dat zijn momenten die we niet snel meer gaan vergeten.”

Voor Beuningen, hekkensluiter in de overgangsklasse A, is het doek bijna gevallen na het verlies tegen Breda: 0-3. Met nog twee duels te gaan is de achterstand op een nacompetitieplek opgelopen tot zes punten. Beuningen-coach Joost Alkemade: ,,Ik schat de kans dat wij ons alsnog handhaven op één procent. Het doel is dit seizoen goed afsluiten.” Hij zag vleugelverdediger Mirjam Kuijpers uitblinken tegen de Bredase topploeg.

De nummer zes van de overgangsklasse B Union verloor in Nijmegen van koploper Almere: 1-4. Jill Kunst (1-3) scoorde voor de thuisploeg. Coach Jouk Nijenhuis zag dat de gasten uit Flevoland effectiever waren. ,,Ik heb goede dingen gezien, maar ook minder goede dingen, die we even kritisch moeten nabespreken deze week.”

Het Nijmeegse QZ (overgangsklasse B) verspeelde bij Alliance in Heemstede een 2-0 voorsprong: 3-2. Madelief de Beer (strafcorner) en Lindy Bluyssen scoorden in Noord-Holland. QZ staat op een degradatieplek. ,,Maar het spel biedt perspectief”, zei coach Roel Wagemakers. ,,We waren veel meer een collectief dan de afgelopen weken.”

De hockeyers van NMHC gingen in de promotieklasse onderuit bij HBS in Bloemendaal: 2-1. Na een 2-0 achterstand scoorde Tijn Stuve een strafbal. De Nijmeegse ploeg staat vierde en heeft geen kans meer op promotie. Er zijn nog drie wedstrijden te spelen.

De mannenploeg van Union is nog niet veilig in de overgangsklasse A. Het verlies tegen Leiden (2-3) was volgens trainer Erik Verzijden te wijten aan het ontbreken van teamgeest. ,,Het was los zand.”

Joep Koolen (1-1) en Gijs Noordam (2-2) scoorden voor Union, dat zondag een belangrijke wedstrijd speelt tegen IJsseloever in IJsselstein. ,,Als we dat duel winnen, zijn we veilig.”