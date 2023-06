Hockeysters QZ moeten zaterdag derde wedstrijd afdwingen om te promoveren

Eersteklasser QZ moet na een verlies donderdagavond in Groningen bij GCHC thuis winnen om de promotiedroom levend te houden. De Nijmeegsen gingen in een best-of-three-serie onderuit na shoot-outs: 1-1, 3-0. Mocht het QZ lukken om zaterdag te zegevieren in Nijmegen, dan volgt het beslissingsduel direct op zondag.

Een voordeel voor QZ is dat deze wedstrijd dan weer in Nijmegen wordt gespeeld. Wel moet er dan dus eerst een goed resultaat worden behaald. De wedstrijd op zaterdag begint om 12.30 uur. De weg is lang voor de formatie uit Staddijk, want na het drieluik met GCHC (ook eerste klasse) volgt er nog een ronde tegen een overgangsklasser.

QZ-aanvoerster Eva Hanckmann is getergd. ,,We hebben het gevoel dat we dit team kunnen pakken in Nijmegen", vertelt ze. ,,Het was daar een groot studentenfeest, veel sfeer en gaaf om dit duel te spelen. Ook op ons sportpark kan het spoken, dat willen we graag benutten. Laat ze maar naar Nijmegen komen, dat is het gevoel op dit moment.”

Ze wordt in dat gevoel gesterkt door de wedstrijd. Ondanks een achterstand via een rake strafcorner van Fleur Backers voor de thuisclub, had QZ het duel onder controle. Sally Kuijpers deed na rust iets terug voor QZ op aangeven van Lieke de Vries. Daardoor volgden er shoot-outs. Goalie Sara Berkenhagen stopte één poging, maar Anouk Verdonschot, Coco Thoonen en Kuijpers misten.