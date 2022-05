Hockeysters van NMHC hebben handhaving niet meer in eigen hand

De achterstand op een plek die recht geeft op nacompetitie (play-outs) is nu vier punten (13 om 17), met nog twee duels te gaan. Ook de achterstand op de veilige negende plek is vier punten. NMHC staat elfde. HBS, komende zondag de tegenstander, is tiende. Maar ook bij winst heeft de ploeg van coaches Yvonne van den Hoorn en Bas de van der Schueren dus nog niks in eigen hand.