Hoofdklasser Orion pakt ticket voor play-offs richting derde divisie

Zondag volgt het uitduel tegen de ploeg die het seizoen afsloot als nummer twee van de hoofdklasse A. ,,Ik ben enorm trots op de prestatie van de jongens. Vandaag was het een redelijk eenvoudige overwinning, maar het is heel bijzonder hoe we het dit seizoen voor elkaar hebben gekregen”, gaf trainer Jeroen van Haaren na afloop aan.

In Nuth opende Vincent Alberts van Orion na een kwartier de score. Nadat het duel 20 minuten had stilgelegen, door een blessure van een grensrechter, was het Sam Huismans die in de 37ste minuut voor de 0-2 zorgde. In de tweede helft nam Orion verder afstand met treffers van Noud Jilesen en de tweede van Alberts. In de slotfase kwam de thuisploeg nog op 1-4.