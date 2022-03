Hoofdklasser Orion pikt doelman op bij derdedivisionist GVVV

Nijmegen e.o. Windvlaag helpt Union aan winst op DIO’30, twaalf maal ongeslagen SCE pakt periodeti­tel

OVERZICHT - Union is door een gelukkige 3-2 overwinning op DIO’30 koploper van de tweede klasse I met een wedstrijd minder gespeeld dan SDOUC dat tot op een punt is genaderd. In de slotminuut draaide een verre trap van de zijkant van aanvoerder Robin Custers door een windvlaag buiten bereik van DIO-doelman Gijs Lamers in de verste bovenhoek.

13 maart