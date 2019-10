IJshockeyclub Nijmegen Devils zet coach Jacobs aan de kant: ‘Als donderslag bij heldere hemel’

Het bestuur treedt niet in detail, maar meldt wel dat Jacobs, die nog vastlag tot 2021, ook ‘te weinig chemie’ zou hebben met zijn spelers en dat er verschillen van mening waren over de jeugdopleiding, waar Jacobs verantwoordelijk voor was.

Als een donderslag bij helder hemel

,,Dit besluit van de club komt voor mij als een donderslag bij heldere hemel”, zegt Jacobs. ,,Vorige week heb ik nog een gesprek gehad met de aanvoerder (Levi Houkes, GD) en het bestuur. Daarin is expliciet aangegeven dat ik niet zou worden ontslagen.”

Jacobs trainde dinsdag in Triavium een jeugdteam toen hij werd weggeroepen. ,,Ik heb snel wat mensen een hand gegeven met wie ik prettig heb samengewerkt en ben weggegaan. Omdat het zo onverwachts komt, moet ik het nog laten bezinken.”

Volgens Devils-voorzitter Joop Vullers is het besluit niet van de ene op de andere dag genomen en gaan beide partijen ‘in overleg uit elkaar’. ,,Dit was een proces vanaf de zomer, waarin wij zagen dat het team geen vooruitgang boekte. Daarom zijn we genoodzaakt in te grijpen.”

Succesvolle samenwerking eindigt in mineur