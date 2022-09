IJshockeyers Devils krijgen in eredivisie meteen huiswerk mee van Dordrecht

Zo stond Devils razendsnel 3-0 achter in Dordrecht, waardoor het duel binnen vier minuten min of meer gespeeld was. De Nijmeegse uitploeg knokte zich nog wel terug naar 3-2, maar Lions hield daarna het hele duel een voorsprong van minimaal twee goals. Voor Devils scoorden Boris van Bergen (3-1), Mike Vedder (3-2 en 8-5), Daan van den Boogaardt (5-3) en Jay Plamont (6-4).

Devils-coach Danny Cuomo verloor zodoende bij zijn rentree als trainer van het Nijmeegse vlaggenschip. Het clubicoon is overgekomen van Zoetermeer Panters. ,,Er is veel werk aan de winkel”, was zijn conclusie na de vuurdoop. ,,Hopelijk kunnen we snel weer terecht in schaatshal Triavium, dat geeft meer rust binnen de ploeg.”

Volledig scherm De rentree van trainer Danny Cuomo van Devils (staand) gaat niet van een leien dakje tegen Dordrecht. © Pix4Profs / Casper van Aggelen

De Nijmeegse ijshal is nog niet open vanwege een defecte machine die het ijs moet maken. Er wordt gewerkt aan een oplossing, de verwachting is dat Devils eind volgende maand weer kan spelen in de Keizerstad. De club week om te trainen een aantal keer uit naar het Duitse Wesel, op een uur rijden. ,,We hebben te weinig getraind met een te smalle selectie. In Nijmegen kunnen het eerste en het tweede team makkelijker samen trainen en de spelers zich eenvoudiger aan elkaar optrekken.”

Quote We hebben te weinig getraind met een te smalle selectie Danny Cuomo, Coach Devils

De 67-jarige Maldenaar moet het namelijk doen met een jonge groep. Veel routiniers die kampioen werden in de eerste divisie vorig seizoen zijn afgezwaaid of gaan op lager niveau verder. ,,De komende periode, waarin we ook sterkere tegenstanders dan Dordrecht treffen, wordt een flinke opgave.”

Want over de wedstrijd was de oefenmeester kraakhelder. ,,We hadden weinig in te brengen en het is bijna een wonder dat we nog vijf keer hebben gescoord. De doelpunten die we tegen kregen vielen veel te makkelijk, het waren allemaal ‘pingpong-goals’, waarbij de puck makkelijk werd ingeleverd of er werd geblunderd.”

Volledig scherm Jay Plamont (rechts) ziet hoe zijn teamgenoot van Nijmegen Devils Boris van Bergen onderuit wordt geschaatst door Arno Rath van Dordrecht Lions. © Pix4Profs / Casper van Aggelen